Maskeler ne zaman çıkıyor?

17 Şubat 2022, Perşembe 17:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin mesajlar verdi.
Gelecek hafta Çarşamba günü (23 Şubat) açıklama yapacağını belirten Koca, salgınla mücadelede gelinen noktanın ve bundan sonra yapılması gerekenlerin ifade edileceği bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi. Koca, ‘Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz’ diye konuştu. Koca, şunları söyledi: “Gelecek hafta Çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz.”
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