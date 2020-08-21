Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, yeni normalde insanların gereğinden fazla normalleştiğini belirtti.

Prof. Dr. Demircan, son dönemde yaşanan vaka artışında maske, mesafe ve hijyen kurallarında yaşanan esnemenin payı olduğunu belirterek, “Maskeyi nereye takıyoruz? Şimdi bütün Türkiye futbol takımı kaptanı olmuş. Maske herkesin pazı bandında. Buradaki maske virüsü önler mi? Gözlüğü getirip buraya takıyor musunuz? Maskeyi iyi takmamız lâzım, iyi korunmamız lâzım. Çok rahatladık ve çok normalleştik. Bunun sıkıntısıyla vaka sayıları artıyor. Okulların açılması dahil, iş yerlerinin açılması dahil, düğünler ve pek çok etkinlik, yani biz birçok kongreleri bile erteledik. Pek çok sınavı öteledik. Normal hayatı zorlaştırmayalım, bu bizim elimizde. Bu nedenle herkesin kurallara uyması ve dikkatli olması lâzım. Bakın rehavete kapılırsak virüs uyumuyor. Yaz kış da dinlemedi, onu da gördük. O yüzden herkesin bu duruma dikkat etmesi lâzım” dedi.