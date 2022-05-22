Mersinli Hanımlar okuma programında

Mersin’de Hanımların düzenlediği beş günlük okuma programı muhabbet ve uhuvvete medar oldu.

MERAL DEMİRDÖĞMEZ - MERSİN

Mersin Yeni Asya şefkat kahramanlarının düzenlemiş olduğu beş günlük okuma programı şevke, gayrete, muhabbet ve uhuvvete medar oldu. Sabah kahvesi ile başlayan muhabbet saati, özel okuma, ana dersler, vecize ezber saati, ana ders konularını içine alan lahika mektuplarının taranması, gazetemizde lahika köşesinin okunması, yemek ve çay saatlerindeki samimane uhuvvet, programın içeriğini oluşturdu. Sabah derslerinde 29. Mektup okunup mütalaa edilirken, sonrasında lahika mektuplarından ele alınan kısımlar, farklı açılımlara vesile oldu.

Dikkatli ve uyanık olmalıyız

Zayıf damarlarımızın insi ve cinni dessaslar tarafından özellikle hizmet ehlinde nasıl işlettirilmeye çalışıldığını, ve boş durmayıp, bugün de farklı yöntemlerle o zayıf damarları kulladıkları; Üstad Hazretleri ve talebelerinin yazdığı mektuplardan da misallerinin okunması, özellikle Nur talebelerinin iman kurtarma vazifesinde ne kadar dikkatli ve uyanık olması gerektiğini hatırlattı. Aynı zamanda ihlasın içtima-i ve şahsi hayatımızda yerleşmesiyle bu desiselerin bertaraf edilebileceği de programın zihinlerde bıraktığı hakikatler oldu. Program sonunda düzenlenen piknik ise kardeşler arasında uhuvvet, tesanüd ve muhabbetin tesisi ile gizli desiselere beş para kıymet verilmediğinin göstergesi oldu.