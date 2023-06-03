Mevsimsel alerjiler, en çok gözleri etkiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Alay, mevsimsel alerjilerin, havaların ısınması ile birlikte vücudun farklı bölgelerinde rahatsızlıklara neden olduğunu söyledi.

Op. Dr. Cem Alay, “Gözlerimiz alerjenlerden en çok etkilenen organlarımızın başında gelir. İlkbahar aylarında, özellikle polen ve çimen gibi alerjenlere karşı hassas olanların günlük yaşamları olumsuz etkilenir” dedi. Alay, UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasının faydalı olacağını belirtti. Op. Dr. Alay, alerjik konjonktivit hastalığına karşı önerilerini ise aşağıdaki şekilde sıraladı: Filtreli klima kullanın, gözlerinizi ovuşturmayın ve elle temastan kaçının, yataklarda toz tutmayan kumaşlardan nevresim takımları kullanın, evde toz alırken ıslak bez kullanın, evi günde bir kez süpürün, ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile sıkça yıkayın, gözünüzü dış etkenlerden korumak için açık havada mutlaka güneş gözlüğü kullanın, yüzme sırasında yüzücü gözlüğü kullanın. Haber Merkezi

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