Meyveyi az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski

Kanada’da yürütülen kapsamlı araştırmada, yaşları 45 ila 85 arasında değişen yaklaşık 27 bin kişinin sağlık verileri ve beslenme alışkanlıkları incelendi.

Araştırmayı yürüten Kwantlen Politeknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Karen Davison, yürüttükleri araştırmada, günde üç porsiyondan az meyve ve sebze tüketenlerde anksiyete bozukluğu görülme oranının, bunları gerektiği miktarda tüketenlere göre yüzde 24 daha fazla olduğunun tesbit edildiğini bildirdi. Çalışmayı yürüten ekipten Jose Mora-Almanza, ayrıca vücuttaki yağ oranı yüzde 36’yı geçenlerde kaygı bozukluğu görülme ihtimalinin da yüzde 70’lere kadar çıkabildiğini ifade etti. Araştırmanın bulguları “the International Journal of Environmental Research and Public Health” dergisinde yayımlandı. AA

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