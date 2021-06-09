'Meyveyi ölçülü tüketin'

Yazın havaların ısınmasıyla birlikte fizikî aktivite ve su tüketiminin de arttığını söyleyen İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, meyve ve sebze çeşitliliği de göz önüne alındığında, kilo verme konusunda daha şanslı bir döneme girildiğine dikkat çekerek beslenme önerilerinde bulundu:

“Daha sağlıklı bir yaz geçirmek için; şekerli ve bol kremalı içeceklerden uzak durun. Kızartılmış besinler yerine, ızgara veya haşlama tercih edin. Meyveleri mutlaka taze yiyin ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı ve margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağını tercih edin. Hareketinizi mutlaka arttırın. Bol su tüketin, gün içerisinde içtiğiniz çay, kahve ve meyve suları su ihtiyacını karşılamaz. Eğer doktorunuz kısıtlamadıysa, her gün mutlaka yumurta tüketin. Tuz tüketiminizi kısıtlayın. Çiğ yağlı tohumları (fındık, badem, ceviz vb.) mutlaka beslenmenize ekleyin, fakat bunları avuçla değil, tane tane yemeye özen gösterin. Lifli gıda (tam tahıllı ekmekler, yulaf, meyve ve sebzeler, baklagiller vb.) tüketimini arttırın.”

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