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MHRS'de yeni dönem: Gidilmeyen hastane randevularına karşı yeni yaptırım devrede

23 Aralık 2022, Cuma 14:44
Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulamayla, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınıp gidilmeyeceği halde iptal edilmeyen hastane randevuları, aynı branştan 15 gün süreyle tekrar alınamayacak.

Bakanlık, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan MHRS'de yakın zamanda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Buna göre, sistem üzerinden aldıkları randevuya gitmeyen ve bunu iptal etmeyenler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak.

Aldığı randevu zamanının dışında, daha erken aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

Yeni uygulamayla, gidilmeyecek doktor randevularının zamanında iptal edilmesinin sağlanması ve böylelikle ihtiyacı öncelikli kişilerin MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Önce uyarı yapılıyor

Bu kapsamda, MHRS üzerinden bir randevu alındığında kişilerin karşısına "Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır." uyarısı çıkıyor.

Uyarıya karşın randevuya gitmeyen, bunu önceden iptal etmeyen veya randevu zamanından daha erken aynı branşta muayene olduğu belirlenen kişilere, ancak 15 gün sonra buradan randevu alabileceğine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

Gidilmeyecek randevunun en az 2 gün önceden iptal edilmesi gerekiyor

MHRS üzerinden alınan randevulara gidemeyecek kişilerin, bunu en az 2 gün önceden iptal etmesi hem muayene olmak isteyen diğer kişilere yer açılması hem de sağlık sisteminin zora sokulmaması açısından önem taşıyor.

Sistemde, SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri de bulunuyor. Bu özelliği kullananlara, randevu tarihinden bir gün önce hatırlatma yapılıyor.

AA

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