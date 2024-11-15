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15 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Milyonlar yardıma muhtaç

15 Kasım 2024, Cuma 00:44
Aile Bakanlığı’nın verilere göre, Türkiye’de 14,7 milyon vatandaş, beslenmeden barınmaya, eğitimden sağlığa tüm anayasal haklarını yardım olmadan karşılayamaz hâle geldi.

15 MİLYON CİVARINDA HANE SOSYAL YARDIM ALDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Eylül 2024 dönemine yönelik sosyal yardım istatistikleri 12 Kasım’da yayımlandı. Veriler, Türkiye’deki on milyonlarca vatandaşın beslenmeden barınmaya, eğitimden sağlığa tüm Anayasal haklarının sosyal yardım olmadan karşılanamaz hâle geldiğini gözler önüne serdi.

Eylül 2024 itibarıyla Türkiye’deki yoksulluk, utanç verici boyutlara ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, düzenli sosyal yardım alan hane sayısı Eylül 2024 itibarıyla 3 milyon 688 bin 378 olarak gerçekleşti. 14 milyon 753 bin 512 hane ise hayatını ancak sosyal yardım ile sürdürebildi.

Faturalar da ancak sosyal yardımla ödeniyor

BirGün’ün haberine göre gıda yardımlarını da kapsayan düzenli sosyal yardımların yanı sıra vatandaşın bir diğer anayasal hakkı olan barınma hakkı da sosyal yardıma endekslendi. Barınma yardımı sağlanan hane sayısının 16 bin 109 olduğu bildirildi. Elektrik faturasını ancak sosyal yardım ile ödeyebilen hane sayısında da çarpıcı artış yaşandı. 2019 yılında 2 milyon 420 bin 915 olan elektrik tüketim desteği alan hane sayısı, 2024 yılında 3 milyon 557 bin 856’ya ulaştı. Vatandaşın elektriğin yanı sıra doğalgaz ve kömür gibi ihtiyaçlarını da ancak sosyal yardımlar ile karşılayabildiği resmi veriler ile ortaya konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024’ün Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 637 bin 118 haneye yakacak yardımı yapıldı.

Haber Merkezi

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ACILI ANNE: SOSYAL YARDIM ALMADIM

'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'
Bu acının sorumlusu hepimiziz

İzmir’de çıkan yangında ölen 5 çocuğun annesi “Bırakın 100 bini, hiç yardım almadım” diye konuştu. Acılı anne, bakanlığın 110 bin lira yardım iddialarını yalanladı. Çocuklar için ayda 8 bin lira yardım yapıldığını, onun da 4 bin liraya indirildiğini söyledi. Fakirlik üzerine çalışmalar yapan insan hakları savunucusu Hacer Foggo ise, İzmir’de bir annenin gece hurda toplamak amacıyla evden çıkarken kilitli bıraktığı çocukların çıkan yangında ölmesine ilişkin “Beş çocuğun acı ölümü aslında Türkiye’nin bir problemidir” dedi.

 

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