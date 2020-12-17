Milyonlarca doz yerli aşı nerede üretilecek?

Türkiye’nin sadece Çin’den aşı alması ve bu sayının da yetersiz olduğu tartışmaları sürerken, umutlar yerli aşıya bağlandı.

Yerli aşının tamamlanmasında Nisan ayının erken bir tarih olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Türkiye’de iyi üretim şartlarıyla milyonlarca doz aşı üretimi yapacak bir merkezin bulunmadığını, bu yüzden Çin’den getirilen aşının âdil şartlarda dağıtılamayacağını söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Bulut, Türkiye’nin şu aşamada yerli aşıya umut bağlamasının riskli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bir aşının üniversitede üretilmesi demek milyonlarca doz aşı üretmek demek değil. Diyelim ki yerli aşının faz-3 çalışmaları başarı sağladı. Peki, milyonlarca doz aşı nerede üretilecek?” dedi.

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