Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, salgından kaynaklanan sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini vurguladı. “Kovid-19, sebep olduğu kaygı ve korku ile ruh sağlığı hizmetlerinde oluşturduğu aksaklıklar yüzünden milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi” diyen Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların Kovid-19 riski altında olduğunun altını çizdi. Ghebreyesus, “Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu. 1 milyara yakın insan, ruhî bir bozuklukla yaşıyor” dedi. Ghebreyesus, Afrika’da çocuk felcinin “kökünün kurutulduğunu” belirterek, çocuk felci hastalığının Afrika’da tamamen ortadan kalktığını ve böylelikle Afrika’nın “çocuk felcinden arındırılmış bölge” olarak sertifikalandırıldığını kaydetti. Ghebreyesus, aynı dayanışmanın Kovid-19 için de gösterilmesi çağrısı yaptı. AA

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