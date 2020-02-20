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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Modern hayat aileyi sarsıyor

20 Şubat 2020, Perşembe 14:00
Senarist-Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç, “Aile insanın toplumdaki beynidir, sığınağıdır. Bu yüzden aile dağılırsa her şey dağılır” dedi.

Siyer Vakfı’nın Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de desteğiyle organize ettiği ve bu yıl 6.sını düzenlediği “Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışması”nın yapılan lansman ile takvim, tema ve ödül miktarları açıklandı. Proframda ilk söz, Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’ya verildi. Kaya, “Hayatımızın her alanında eksiksiz örneğimiz Efendimiz (s.a.v) dir. Bu sene aile temasıyla en ideal baba, eş, kardeş örneğini efendimizin hayatında arayacağız” diye konuştu.

Peygamberimiz aileleri kurtaran bir kahraman

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İdris Serçe ise, “Kız çocuklarının gömülmesini ortadan kaldıran İslamiyet ve Hz. Muhammed (s.a.v) için o çocuk güneştir. Hz. Muhammed, ailelerin geleceğini ve hayatını kurtaran bir kahramandır. Sosyal ve görsel medyada Hz. Peygamber’in tanıtıldığı bu yarışma, gerçekten değerli bir hizmet” dedi. Yapımcı ve yönetmen Mesut Uçakan da şöyle konuştu:  “Nihayet umutlanmaya, sevinmeye başladık. Bir sanatçının şekillenmesi kolay olmuyor. Bu anlamda müesseselerin katkısı çok önemli.”

Toplam ödül 100 bin lira

Danışma Kurulu Üyesi Yeşim Tonbaz Güler de yarışmanın 2014’ten bu yana büyük emeklerle hazırlandığını belirtti. Danışma Kurulu Üyesi Gülcan Tezcan ise görsel sanatların genç nesle etki etmedeki öneminin altını çizerek, aile üzerine yapılan tartışmaların çözüme yönelik olmadığı, sinemanın bu açıdan daha verimli olabileceği yorumunu yaptı. 6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışmasının takvimini ve ödüllerini ise Genel Koordinatör Cemil Nazlı açıkladı. Hz. Muhammed’e ithaf edilen ve uluslararası olarak tertip edilen yarışmada ulusal ve uluslararası kategorilerde en iyi kısa filmlere yirmibeşer bin lira verilecek. Başvuruları www.alemlererahmetfilm.com internet sitesi üzerinden 31 Ekim’e kadar yapılabilecek yarışmanın gala haftası etkinlikleri 1-5 Aralık, gala ve ödül töreni ise 5 Aralık 2020’de yapılacak.

Aile sarsıntı geçiriyor

Senarist-Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç ise, “İyi niyetlerle başlanan birçok festival birkaç yıl sonra devam ettirilemez hale geliyor. Aile insanın toplumdaki beynidir, sığınağıdır. Bu yüzden aile dağılırsa her şey dağılır. Yönetmenlerimizde Doğu edebiyatındaki gibi naat geleneği devam etmelidir. Âlemlere Rahmet, adı gibi uzun bir yoldur. Bunu bu şekilde sürdürmek gerekiyor” dedi. Yarışmanın Danışma Kurulu Üyesi İhsan Kabil ise, yarışmanın her yaştan sinema meraklısının ilgisini çekmeye başladığına işaret ederek, “Bugün modern hayatın değişik yansımaları nedeniyle yer yer sarsıntılar da geçiriyor aile kurumu. Bu duyarlılığa dikkat çeken bir yarışmanın ele alınması çok önemli” ifadelerini kullandı.

HABER: Süreyya Nur İşler
sureyyanurisler@yeniasya.com.tr

 

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