"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlaması kaldırıldı

07 Ocak 2023, Cumartesi 14:47
Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesini kaldırdı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.

Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.

Önemli oranda serbestlik tanındı

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelerle halihazırda muayenehanesi bulunan hekimler ile 60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen hekimlerin özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırıldı.

Muayenehane hekimlerinin hastasını tedavi edeceği hastanelerle sözleşme yapma zorunluluğu devam edecek. Bu hekimler, birden fazla özel hastaneyle, kadrolarının üçte birini aşmayacak şekilde sözleşme yapabilecek. Ayrıca ilave olarak istedikleri bir hastaneyle de kadro sınırlamasına takılmaksızın sözleşme düzenleyebilecek.

Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtları, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak ve hastanelere nakli bilgi sistemleri üzerinden yapılacak.

Vaka bazlı özel izin verilebilecek

Yönetmelik değişiklikleri kapsamında, sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilmesinin de önü açıldı.

Yapılan düzenlemelerle, 6 Ekim'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota kaldırıldı.

Koca: "Muayenehane hekimlerinin sağlığa katkıları devam edecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da "benzeri görülmemiş" sel afetinin etkileri devam ediyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray 396. kez karşı karşıya gelecek

    Tek örnekle 3 hastalık aynı anda tespit edilebilecek

    Muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlaması kaldırıldı

    MTV taksit ödemelerinde son tarih 31 Ocak

    "Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Operasyonu" başladı

    Dar gelirliyi düşünen yok

    'Allah inancının temeli Matematik'

    Emekli maaşı 20 senede asgari ücret karşısında eridi

    Başörtüsünü istismar ettirmeyiz

    5 kişiden 1’i yetersiz besleniyor

    Kış kuraklığı endişelendiriyor

    Dükkan kiralarında artış oranı sınırlandırılsın
    📷

    E-gazeteye abone olmak çok kolay!

    Memur iş bırakacak

    6’lı masa başörtüsü ile ilgili anayasa teklifi hazırlayacak

    AKP seçim hesabını ikinci tura göre yapıyor

    Uzay hekimliği için geri sayım başladı

    Aile hekimleri: Bunun adı idari şiddettir

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    E-gazeteye abone olmak çok kolay!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Lozan’daki gizli pazarlıklar
    Genel

    'Allah inancının temeli Matematik'
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü
    Yasemin YAŞAR

    Yunus (a.s.) kıssasında kendi psikolojik çözümlemelerimiz -1
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve ümit arayan seçmen
    Yaşar Olğun

    Ebedî hayat anahtarı: Namaz
    Halil ELİTOK

    Kadınlara tuzak
    Genel

    Emekli maaşı 20 senede asgari ücret karşısında eridi
    H. Muharrem OKUR

    2022 yılında Medrese-i Yusufiye hizmetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.