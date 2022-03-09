Normalleşmek için erken mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Mart’ta açıklanan yeni kararlara göre, açık havada ve “sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde” maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı.

Alış veriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere HES kodu sorgulaması sona erdi. BBC Türkçe’ye konuşan uzmanlar, Türkiye’de Covid-19 salgının hafiflediğini ancak tedbirlerin “kademeli olarak” kaldırılması gerektiğini savunuyor. Aşılama oranının arttırılması gerektiğini belirten hekimler, henüz bu tedbirlerin gevşetilmesine imkân sağlayacak toplum bağışıklığının sağlanmadığını değerlendiriyor. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç maske tedbirinden vazgeçilmesini eleştiriyor, “Bu talihsiz ve toplum sağlığını hiçe sayan açıklama yapıldığı gün, bilim kurulu üyelerinin hepsi yüksek güvenlikli maske takıyordu.” Karakoç, salgının yeterli aşılama oranıyla kontrol altına alınmasıyla birlikte kademeli normalleşmenin gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Haber Merkezi

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