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Obezite, salgın gibi - Türkiye Avrupa'da ilk sırada

27 Mayıs 2023, Cumartesi 23:54
Obezite tüm dünyada adeta bir salgın gibi yayılıyor. Uzmanlar, Avrupa Obezite gününde hastalıklara yol açan bu derde bir kez daha dikkat çekti.

Obezite, ciddi bir halk sağlığı sorunu. 12 yıl süren uluslararası bir araştırmaya göre obezitede 10 yılda yaklaşık yüzde 30 artış yaşandı. Türkiye’de ise kadınlarda yüzde 30, erkeklerde yüzde 13 civarında artış var. Türkiye Avrupa’da erişkin kişilerde yüzde 32 oranla en çok obezitenin görüldüğü ülke. Obezitenin en önemli nedeni ise hareketsiz yaşam ve kötü beslenme Endokrinoloji ve Metebolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İnan Anaforoğlu, obezitenin genç yaşlara indiğini belirterek, “Geçmişte ileri yaş hastalığı olarak kabul edilirken şu anda maalesef çok erken yaşlarda çocukluk çağında da obeziteyi biz görmeye başladık. Ve dünyada obezitenin gerçekten en hızlı arttığı ülkelerden birisiyiz” dedi.

“Ciddi bir hastalık”

Obezite beraberinde pek çok hastalığı da getiriyor. Obezitenin ciddi sorunlara yol açtığını söyleyen Anaforoğlu, “Tek başına değil getirdiği bazı komplikasyonlar var. İşte bunların başında diyabet geliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde her 100 kişiden 20 tanesinde diyabet olacağı öngörülmekte. Tansiyon gibi, karaciğer yağlanması gibi sadece kozmetik olarak kişilerin psikolojisini bozan bir hastalık değil. Ciddi metabolik sorunlara yol açan bir hastalık” diye konuştu. Obeziteden kurtulmak için yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Şok diyetler yerine düzenli egzersiz ve dengeli beslenme önem taşıyor. Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Anaforoğlu, şunları söyledi: Eskiden bu kadar konforlu, bu kadar işte makinelere bağımlı işte işte araba, otomatik cihazlar gibi cihazlar yoktu sonuçta. Biz televizyon kumandası bile aslında bizim hareketimizi kısıtlayan bir şey. En yakın mesafeleri bile arabayla gidiyoruz. Sağlıklı besine ulaşmak son derece önemli.

Obezite belirtileri ve sebepleri

 

Obezite belirtilerini erken teşhis edebilmek tedavi açısından oldukça önemlidir. Birçok obezite hastalığı yaşayan kişilerde aynı belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler arasında; uyku bozuklukları, aşırı terleme, nefes alma sorunu, yemek yeme isteğinde artış, horlama, çabuk yorulma, ayaklarda şişlik, sırt ağrıları karın ve bel bölgesinde artan yağlanma bulunmaktadır. Aşırı ve dengesiz beslenme önemli faktörlerdir. Ayrıca günümüz teknolojisindeki gelişmeler, yaşamı kolaylaştırmakla birlikte günlük hareketleri önemli ölçüde sınırlamıştır. Yetersiz fiziksel aktivite genetik, çevresel, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır.

(TRT Haber)

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