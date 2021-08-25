Öğretmenlerin yüzde 17’si hiç aşı olmadı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları bütün kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MEB ile Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ 81 İl Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilirken, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında dün İstanbul’da yeni öğretim yılının başlangıcı için alınacak tedbirler ve hazırlıklara ilişkin de toplantı gerçekleştirildi. T24’deki habere göre MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 83,3. Hiç aşı yaptırmayan öğretmenler oranı 16,7. Öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2 oldu. 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13’lük artış yaşandı. Öte yandan, iki doz aşısını olmayan öğretmenlerin haftada 2 gün PCR testi vermeleri gerekecek.