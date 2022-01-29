Omicron 5-7 günde vücuttan temizleniyor

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Polatlı, Kovid-19’un Omicron varyantının ortalama 5-7 günde vücuttan temizlendiğini ancak bazı olgularda sürenin uzayabileceğini belirterek, “Hastalığı geçirenlerin karantinadan çıksa bile başkalarının yanındayken 5 gün daha yüze iyi oturan maskeler takmaları önemli.” dedi.

Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Başkanı da olan Polatlı, Omicron’un Delta’ya göre çok daha bulaşıcı olmasına karşın hastaneye, yoğun bakıma yatırılma oranlarının daha düşük görüldüğünü söyledi. Polatlı evcut bulgulara göre, Omicron’un öncelikle üst solunum yollarında çoğaldığını, önceki varyantlara kıyasla akciğerlere daha az zarar verdiğini ve daha az insanda ciddi hastalığa neden olduğunu anlattı. AA

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