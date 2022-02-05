Omicron’da hastaneye yatış oranı yüzde 75 daha az

Portekiz’de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19’un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doutor Ricardo Jorge (INSA) tarafından yürütülen araştırmada, Covid-19’un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı. Omicron ile enfekte olanların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğu ve ölüm risklerinin daha düşük olduğu tesbit edilen araştırmada, hastanın “yaşı, cinsiyeti ve aşı durumu ne olursa olsun” risk faktörünün aynı olduğu ve kişinin daha önce Covid-19 ile enfekte olup olmamasının bu durumu etkilemediği ifade edildi. Haber Merkezi

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