Önemli ilaçlar piyasada bulunamıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru 10.77 TL’den 14.03 TL’ye çıkarak yüzde 30.5 zamlandı.

‘Mağduriyeti giderecek kalıcı çözüm istiyoruz’

İlaçta pahalılık ve yokluk kıskacı

Gazete Oksijen’in haberine göre; 14 Şubat 2022’de ilaç kuru 6.2 TL olarak belirlenirken, 8 Temmuz 2022’de yüzde 25 artırılarak 7.8 TL’ye yükseldi. 14 Aralık 2022’de ise 10.75 TL oldu.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, bu güncellemelerin sebebinin piyasada ilaçların bulunamaması olduğunu, kurdaki son artışa rağmen ise bulunmayan ilaçlara hâlâ çözüm getirilemediğini ifade etti. Eczaneler son zamanlarda ilaç sıkıntısı çekerken, hastalar kullanmaları gereken ilaçları bulmak adına eczane eczane dolaşıyorlar. Özcan bulunması en zor ilaçlar konusunda da “Hemen hemen her grup ilaçta sıkıntı var. Özellikle kronik ilaçlar dediğimiz tansiyon, diyabet, göz ilaçalarında görüyoruz. Kronik ilaçlar hastanın sürekli kullanması gereken ilaçlardır. Bulamamak ilaca ara verilmesi, bu da o hasta için çok ciddi sağlık problemleri anlamına gelir” dedi.

Haber Merkezi