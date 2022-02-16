Otizmli çocuk sayısı her yıl artıyor

16 Şubat 2022, Çarşamba 23:05
İlgi Otizm Derneği Başkanı Keiko Belir Yarar, otizm teşhisi alan çocuk sayısının her yıl arttığını belirtti.
İlgi Otizm Derneği Başkanı Keiko Belir Yarar, otizm spektrum bozukluğunun, doğuştan gelen, ilk üç yılda ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden karmaşık bir nöro-gelişimsel yetersizlik olarak tanımlandığını söyledi. Otizmin bir hastalık olarak tanımlanmadığını vurgulayan Yarar, otistiklerde zekâ geriliği gibi bir durumun da söz konusu olmadığını, bu kişilerin diğer sağlıklı yaşıtları gibi aynı zeka seviyesine sahip olduklarını dile getirdi. Yarar, otizm teşhisi alan kişi sayısının azımsanmayacak düzeyde olduğuna işaret etti. Tanı alan çocuk sayısının her yıl katlanarak artmasının endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulunan Yarar, “Pandemi koşulları da göz önüne alındığında gelecek yıllarda otizmin ani artışının kaçınılmazlığı ortadadır. Çünkü, bu süreçte bulaş riski nedeniyle aileler hastaneye başvurmamış olabilir.” dedi.
AA
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