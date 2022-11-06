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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Oyuncaklardaki tehlike

06 Kasım 2022, Pazar 18:11
Oyuncaklar çocukların vazgeçilmezi. Aileler ise oyuncak seçimi konusunda oldukça hassas. Çünkü plastik oyuncaklardaki kimyasallar ebeveynleri tedirgin ediyor. Peki, plastik oyuncaklar düşünüldüğü kadar tehlikeli mi?

Plastik, hayatın her alanında olduğu gibi oyuncaklarda da kullanılıyor. Öyle ki oyuncakların yüzde 80’i plastik. Yapımında kimyasal madde var. Bu durum aileleri tedirgin ediyor. Türkiye’de hem ithal edilen hem de üretilen oyuncaklar sıkı kontrollerden geçiriliyor. Risk en aza indiriliyor. Plastik oyuncaklara iki maddenin etki ettiğini söyleyen Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca şöyle anlatıyor: “Bir klorlu parafin, iki fitat maddeleri. Bunlar özellikle yeni oyuncaklarda 100 yeni oyuncağın 20’sinde belirlenen oranın üstünde yer almakta. Eski oyuncaklarda bu oran çok daha fazla, yüzde 84 oranında. Bu maddeler 3-4 kat artmış durumda.”

Oyuncaklara sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, yerli ve ithal oyuncaklara üçlü denetim yapıyor. Kimyasal, fiziksel ve mekanik olarak laboratuvarda teste tabi tutuluyor, analiz ediliyor. Çocukların sağlığı güvence altına alınıyor.  PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da Türkiye’deki oyuncaklarla ilgili mevzuatın Avrupa Birliği’yle paralel olduğunu söylüyor ve üretimin mevzuatla kontrol altında olduğunu ifade ediyor. Lisans ve Satış Müdürü Tolga Dede ise üretilen ürünleri akredite kuruluşlara gönderdiklerinin altını çiziyor: “Onlar onayı verdiği zaman ce belgesini ürünün paketine basıp o şekilde satışa sunabiliyoruz. Oyuncak sektörü olarak içimiz rahat denetimler yapılıyor. O yüzden aileler çok rahat bir şekilde ürünlerini tüketebilirler. CE belgeli ürünleri rahat bir şekilde alabilirler gönül rahatlığıyla.”

Oyuncak seçimi nasıl yapılmalı?

Oyuncak seçiminde ailelere de önemli görevler düşüyor. Peki anne babaların dikkat etmesi gereken kriterler ne? Dünyanın en büyük oyuncak imalatçısı Çin. Türkiye de bu sektörde hızla gelişiyor. Yerli oyuncağın piyasa payı 2014’te yüzde 10 iken bugün yüzde 40 seviyesinde. Çin’den yapılan ithalat da azaldı.

Bu ülkelerin gümrüklerinden Türk ürünlerinin büyük bir rahatlıkla geçtiğini altını çizen Eroğlu, şu şekilde konuşuyor: “Bütün testlerden geçerek o ülkelerdeki çocukların hem eğitimine hem eğlenmesine Türk ürünleriyle katkı veriyoruz. Aynı zamanda da Türkiye’de sattığımız oyuncakları da bir nevi dünyaya da test ettirmiş oluyoruz güvenlik açısından.” İhracatta oyuncağın payı 9 yılda 250 milyon dolara çıktı. En çok İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e oyuncak satıldı.

(TRT Haber)

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