Pandemide bahar beklentisi

Omicron varyantının etkisiyle yüz binlere kadar tırmanan vak’a sayılarında düşüş seyri başlarken; uzmanlar, vak’a artış hızının durakladığı plato dönemine 3 hafta sonra girileceğini öngörüyor. Mart ortasında düşüşün hızlanması, bahar aylarında virüs baskısının azalması, Mayısla birlikte de rahatlama bekleniyor.

Hürriyet’tin haberine göre, pandeminin seyri, şehirlere ve bölgelere etkisi ve bahar aylarına doğru beklenen gelişmeler, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendiriliyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, mevsim etkisiyle birlikte, bahar aylarıyla virüs baskısı azalacak. Haber Merkezi

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