Pandemide depresyon vak’aları tırmandı

Symbolbild WHO Studie Lange Arbeitswoche erhöht das Risiko tödlicher Erkrankungen Almanya’da sağlık sigorta kuruluşlarının istatistiklerine göre 2021 yılında hasta raporu alanların sayısı belirgin şekilde azaldı.

5,5 milyon sigortalıyı temsil eden Techniker Krankenkasse (TK), Yönetim Kurulu Başkanı Jens Baas, psikolojik rahatsızlıkların ise yüzde 21,8 ile raporlarda birinci sıraya yükseldiğine dikkat çekti. DW’deki habere göre Sağlık sigortası kuruluşu DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm, korona pandemisi sebebiyle pek çok kişinin stres ve gerilim altında olduğuna işaret ederek pandemi döneminde depresyon süresinin de uzadığını vurguladı. Haber Merkezi

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