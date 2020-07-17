Pandemide ev işleri mutlu etti

Koronavirüs salgınının hayatımıza getirdiği endişenin ve kısıtların yanında günlük yaşantımızda eskisinden daha farklı yaptığımız şeyler de var.

Bunların bazılarını daha severek yapıyoruz, bazılarını ise yapacak daha iyi bir şey bulamadığımız için mecburiyetten.

Barem Araştırma tarafından gerçekleştirilen Türkiye temsili araştırmada, evde kaldığımız süre boyunca kendimizi meşgul ettiğimiz uğraşlar ele alındı. Bu dönemde daha çok yapılan yaygın uygulamalar şu şekilde sıralandı; TV izleme yüzde 83, geç yatmak yüzde 83, yemek yemek yüzde 80, geç kalkmak yüzde 79, mutfakta farklı şeyler yapmak yüzde 76, evinin işini yapmak yüzde 75 ve kitap okumak yüzde 73. Bu dönemde erkeklerin yüzde 70’i, kadınların yüzde 80’i, gençlerin yüzde 83’ü daha çok ev işi yaptığını söyledi. Ev işi yapanların çoğu yüzde 77’i bundan memnun. Memnuniyet kadınlarda yüzde 85, erkeklerde yüzde 67 ve sosyo ekonomik olanaklar ve eğitim arttıkça azalma gösteriyor. Görüşülen her dört kişiden üçü yüzde 76 mutfakta, ekmek, pide gibi her zaman yaptığından daha farklı şeyler denediğini söyledi. Kadınlar ve gençler arasında bu oran yüzde 86’ya çıkıyor. Bu denemeleri yapanların yüzde 70’i memnun iken; özellikle kadınlar yüzde 79 ve gençler yüzde 77 için şeflik, daha da keyifli bir meşgale gibi görünüyor.

İstanbul – Yeni Asya