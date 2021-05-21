Pandemide kumar bağımlılığı 6 kat arttı

Yabancı yayınlara göre Kovid-19 döneminde çevrimiçi kumar sitelerine ilgi arttı.

Son olarak Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, Journal of Gambling Studies’de yayımlandı. Salgında kumar sitelerine yönelimin 6 kat artış kaydettiğini ortaya koyan çalışmaya, yüzde 70’i kadın olmak üzere 2 bin 600’ü aşkın yetişkin katıldı. Araştırmacılar, aşırı alkol tüketimi ile düzenli kumar oynama arasında da net bir bağlantı olduğunu belirtti. Sonuçlar, erkeklerin günlük olarak kumar oynama ihtimalinin kadınlara kıyasla üç kat fazla olduğunu ortaya koydu.

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