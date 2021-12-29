'Pandemiye rağmen insanların çoğu mutlu'

BAREM’in Gallup International Association (GIA) ile gerçekleştirdiği Global Mutluluk Araştırması’nın sonuçlarına göre dünya nüfusunun çoğunluğu pandemiye rağmen mutlu.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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45 ülkede 42 bine yakın kişiyle yapılan araştırma, insanların yüzde 57’sinin çok mutlu veya mutlu olduğunu ortaya çıkarıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 42. Mart 2020’de pandemi krizi başladığında, dünya vatandaşlarının çoğu krizin sonbaharın sonunda biteceğini düşünüyordu. 2021 yılında aşılamanın hızlanması, sağlık krizini çözeceği beklentisini oluşturdu. 2022 yılına yaklaştığımız bugünlerde ise algı; krizle ilgili net bir sonun beklenmediği ve kronik bir durum haline geldiği yönünde. BAREM’in GIA ile birlikte 45 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçları gösteriyor ki; buna rağmen dünya nüfusunun yarıdan çoğu mutlu.

Gelir ve eğitim arttıkça mutluluk artıyor

Gelir arttıkça mutluluk da artıyor. Toplumun en üst gelir grubunda 3 kişiden ikisi mutlu iken (% 67), en alt gelir kesiminin ancak yarısı mutlu (% 49). Dünyada eğitim arttıkça mutluluk artıyor. Eğitimsiz ve temel eğitimli gruplardaki insanları yüzde 52’si mutlu iken, mutlu olanların oranı orta eğitimlilerde yüzde 56’ya, üst eğitimliler arasında ise % 63’e yükseliyor. Mutluluk çalışma durumundan da etkileniyor. Dünyada öğrenciler ve çalışanlar en mutlu kesim (% 61), ev kadınları arasında mutluyum diyenler ortalamanın üstünde (% 58). En düşük mutluluk oranları işsizler (% 50) ve emeklilerde (% 45). Yapılan araştırmada Türkiye’de 10 kişiden biri çok mutlu ve üç kişiden biri ise mutlu olduğunu ifade etti.