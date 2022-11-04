“Parmak bebek” taburcu edildi

Mersin’de, 22 haftalıkken 600 gram ağırlığında “prematüre” olarak dünyaya gözlerini açan Eylül bebek, 134 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Toroslar ilçesinde yaşayan Sidar (29) ve Faruk Akay (54) çifti, büyük bir heyecanla ikinci çocuklarını kucaklarına alacakları günü beklerken hamileliğinin 22. haftasında kanama ve sancıları başlayan anne, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Sancıları şiddetlenen anne Sidar Akay, hemen doğuma alındı. Akay çifti, normal doğumla 600 gram ve 32 santimetre uzunluğunda dünyaya gözlerini açan kızlarına Eylül adını verdi. Eylül bebek, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği çektiği için kuvözde tedavi altına alındı. Doktor ve hemşirelerin şefkatli elleri ve gayretleri vesilesiyle 134 gün sonra 1980 gram ve 40 santimetre uzunluğa ulaşan Eylül bebek zorlu süreci geride bıraktı. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akay çifti, kızları Eylül’e kavuştu. Ailesine teslim edilen bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. AA

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