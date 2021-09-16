"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Prof. Dr. Şener: 'Delta Plus'a karşı aşılarınızı tamamlayın

16 Eylül 2021, Perşembe 12:26
Prof. Dr. Şener, yoğun bakımlarda Delta Plus varyantına bağlı hastaların görülmeye başlandığını belirterek, "Bazen varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz. Buna karşı için mevcut aşılama takvimimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, salgında ortaya çıkan varyantlar nedeniyle hastalığın daha hızlı bulaştığını, buna bağlı olarak da tedavi olanaklarının zorlaştığını belirtti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayan Şener, "Birinci doz aşı olmanın bir önemi yok. Mutlaka 2. doz ve daha sonraki aşıların da yaptırılması lazım. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bilimsel rehber hazırladı. Buna göre birinci bağışıklığın tamamlanması için 3 doz Sinovac ya da 2 doz BioNTech aşısı olmak gerekir. Bu aşılar yapılmazsa eksik aşılama takvimi olarak değerlendiriliyor ki salgına yakalanma riskini artırıyor." diye konuştu.

2 doz BioNTech aşısı olan kişilerin gelecek 6-8 ay içinde 3. doz aşı olmalarının gerekebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Şener, 4. doz aşının ise şu an dünya gündeminde olmadığını anlattı.

Salgında insanların aşılanmaya olan bakışının her geçen gün değiştiğini dile getiren Şener, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım hastanede yaptığım gözlemlere göre varyantlar arttıkça ve PCR testi istendikçe kişilerin aşılanmaya olan ilgisi artıyor. Okullar açıldı, insanlar uzun bir aradan sonra sosyal hayata yeniden başladı. Kişilerde şöyle bir korku da oluştu, 'Her şey yoluna girmeye başladı, ben aşılanmadığım için ortada bir olumsuzluk yaşanırsa bunun sorumlusu ben olurum' diyerek kişiler vicdanlarından gelen sesi de dinliyorlar ve aşılanmayı tercih ediyorlar.

Son dönemde hastanelerin yoğun bakımlarında Delta Plus varyantına bağlı hastalar görülmeye başlandı. Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için mevcut aşılama takvimimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor. İki varyantın da klinik tablosu aynı, genetik analizlerinde farklılıklar ortaya çıkıyor. "

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'AB Afganları koruma sorumluluğundan kaçıyor'

    İran, Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği aşıya onay verdi

    Beyrut'taki patlamayla ilgili soruşturmada eski Bakan hakkında gözaltı kararı verildi

    AB Konseyi Başkanı: Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı

    Haftalık vaka sayıları açıklandı

    'Bu kış zor geçecek'

    Fransa'da aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı

    Dünyanın paylaşılamayan boğazı: Cebelitarık

    'Yanan ormanların eski hale gelmesi zor'

    Kiralar neden artıyor?

    'Her şeyin üstesinden gelebiliriz'

    5 liralık fasulye nasıl 20 liraya satılıyor

    İnen yolcu yok, ödenen para çok

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Prof. Dr. Şaban Gürcan'dan ''hatırlatma dozu'' çağrısı

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Kenya'da insan kiriz: Yüz binlerce kişi açlık riskiyle karşı karşıya

    Van'da endişelendiren görüntü

    Prof. Dr. Şener: 'Delta Plus'a karşı aşılarınızı tamamlayın

    Rusya yarın sandık başına gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fatura dine çıkarılamaz
    Genel

    Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Sözlerimin arkasındayım
    Çetin ACAR

    Nur kardeşim, dünürüm, Abdurrahim Mermer (rh)
    Ahmet BATTAL

    Düz ovada cephe siyaseti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Uyumak nasıl ibadet olur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Geleceği gösteren bir sinema bulunsaydı...
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın duruşu neden durdurulamaz...
    Ali FERŞADOĞLU

    İman ve ümit takviyesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.