"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Prof. Dr. Varol'dan grip aşısı çağrısı

01 Ekim 2022, Cumartesi 20:11
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, erken grip aşısı olup bağışıklık kazanmanın, hastalığı geçirme olasılığını azalttığını bildirdi.

Varol, ekim ayının başlamasıyla solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerin arttığı döneme girildiğini söyledi.

Hava sıcaklığı değişikliklerinin hastalığa yakalanma riskini artırdığını belirten Varol, "Grip mevsimine girdik diyebiliriz. Birçok kişi burun akıntısı, göz yaşarması, hapşırma gibi grip belirtileriyle karşılaşıyor. Gripten korumak için salgın döneminde yaptığımız şeyleri yapmalıyız. Çünkü havalar soğuyor, artık daha kapalı ortamlardayız. Salgın azaldığı için insanlar artık maske takmıyor ama o maske bizi sadece salgından değil gripten de koruyacaktır. O yüzden ben maskenin çıkartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kapalı ortamlarda maske yine takılmalı." dedi

Varol, el yıkama ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini ifade ederek, iyi beslenme, doğru havalandırma, egzersiz yapmanın kişileri kışa hazırlayacağını ve virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendireceğini dile getirdi.

Varol, "Gripten korunmak için en önemli şeylerden biri aşı olmaktır. Aşı bizi büyük ölçüde gripten korur. Özellikle risk gurubundaki 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlara, diyabeti olanlara, grip aşısı olmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Risk grubunda olanların aile hekimlerinde aşılarını ücretsiz yaptırabileceklerini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Grip mevsiminin gelmesiyle virüsler ortalıkta dolaşıyor. Biz ne kadar erken aşı olup bağışıklık kazanırsak, hastalığı geçirme olasılığımız azalır. Biz aşı olmayı geciktirirsek vücudumuz virüslere karşı bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaşmış olur ve bu da sonradan aşı olmanın bir manası olmadığı anlamına gelir. Bizin için önemli olan virüsle karşılaşmadan önce aşı olmak. Aşı olup antikor geliştiğinde ve ondan sonra virüsle karşılaştığımızda hasta olma olasılığımız düşer."

AA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgarî ücretli nasıl ev sahibi olur?

    Aliyev: Sözümüzün arkasındayız

    En fazla altın alımını Merkez Bankası yaptı

    Trabzonspor Kayseri'den 3 puanla döndü

    Emekli nasıl ev alsın?

    Üreticilerin dayanma gücü kalmadı

    KKTC’den tepki: Misliyle karşılık vereceğiz

    NATO'dan Rusya'ya tepki: Asla tanımayacağız

    AB tavan fiyat konusunda anlaşamadı

    “İsrail’in suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma” çağrısı

    Filistin’de yaşananları görün

    78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

    Bağdat'ta "ekim" tansiyonu yeniden yükseliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararlarını reddediyoruz

    Erzincan'da bir deprem daha

    Burkina Faso'da darbe: Ordu iktidara el koydu

    Meclis'in itibarı korunmalı

    BM, Rusya’yı kınadı

    Yargısız İnfazlar raporu yayımlandı: Libya’da yüzlerce kişi işkenceden ölmüş

    Çin’e karşı güvensizlik en yüksek seviyede

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerine o gün bu talimat verildi mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet BATTAL

    Seçim sıcaklıkları artıyor
    Genel

    Erzincan'da bir deprem daha
    Ali FERŞADOĞLU

    “Seni tenzih ederiz!”
    Mehmet ÇETİN

    Kabullen artık!
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i şirk ve küfre karşı kâinat kızıyor
    Sebahattin YAŞAR

    Şikâyetleri ortadan kaldırmanın bir çaresi var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.