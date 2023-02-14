Provokasyonlara geçit vermeyelim - Acımız da umudumuz da ortak

Yapılan açıklamada, “Tüm dünya yaşadığımız acıya ortak olmaya çalışırken, hepimiz dayanışma ruhu ile bir olmuşken, öfke duymak yerine birbirimizin yaralarını saralım!” denildi.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Depremde Nefret Söylemi ile Mücadele Koordinasyonu “Dayanışmaya ve bir arada olmaya ihtiyacımız var” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ülkemizi derinden yaralayan depremlerin ardından afet bölgelerinden gelen şiddet haberleri hepimizde korku ve kaygı yaratıyor. Deprem, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye gibi mülteci ve göçmen nüfusunun yoğunlukta olduğu şehirlerde büyük yıkımlar meydana getirdi. Dolayısıyla bölgede afetten etkilenen milyonlarca depremzedenin arasında mülteci ve göçmenler de var. Bölgedeki herkes gibi mülteci ve göçmenler de depremden zarar görmüş, yakınlarını kaybetmiş, evsiz kalmış ve bu sebeple başka şehirlere geçmeye başlamışlardır” denildi.

Yaraları saralım

“Yaşadığımız tüm bu felaketin ardından ise ne yazık ki afet bölgesi ve civar şehirlerde mülteci ve göçmenlere yönelik bilgi kirliliği, çarpıtma ve hedef gösterme içeren iddialar sosyal medyada yaygınlaşarak toplumsal kaosu ve çatışmayı tetikliyor” denilen açıklamada “Kriz durumunda yaşanan her karmaşanın sorumlusu olarak tüm mülteci ve göçmenleri belirlemek, çatışma ortamını yalnızca daha fazla derinleştirir. Tüm dünya yaşadığımız acıya ortak olmaya çalışırken, hepimiz dayanışma ruhu ile bir olmuşken, öfke duymak yerine birbirimizin yaralarını saralım! Çünkü hem acımız hem umudumuz ortak. Buradan özellikle siyasetçiler ve medya kuruluşları başta olmak üzere herkese çağrımızdır” ifadeleri kullanıldı.

HEP BERABER OLALIM

Açıklamada, “Hedef gösteren, provokasyon ve manipülasyon üreten kişi ve kurumlara karşı hep beraber olalım! Siyasetçilerin ve kamuoyunda etkili aktörlerin toplumsal barışı bozmaya çalışan her şey ve herkesin karşısında tutum almasını, halka sağduyu ve sakin kalma çağrısında bulunmalarını talep ediyoruz. Afet bölgesine dair yayın ve paylaşım yapan tüm kişi ve yayıncı kuruluşları genelleyici, ayrımcı ve hedef gösteren içerikleri paylaşmamaya davet ediyoruz” denildi.