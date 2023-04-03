Psikolojik destek istiyorlar

Gençlerin kariyer platformu Youthall, yaşadığımız depremin ardından çalışma hayatının nabzını tutan “Deprem Sonrası İş Dünyasında Gündem ve Yetenek Yönetimi” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Depremin ardından şirketlerin eylemlerini, yaklaşımlarını ve yakın dönem planlarını ortaya koyan araştırmaya farklı şehirlerden ve değişik sektörlerden 100’ü aşkın şirket katıldı. Araştırmaya katılan şirketlerin tamamı deprem bölgesine yardım çalışması gerçekleştirdiklerini belirtirken, yüzde 60,3’ünün depremden doğrudan etkilendiği tespit edildi. Şirketlerin afet sonrasında çalışanlardan aldığı geri bildirimlere göre ise çalışanların yüzde 83,6'sı deprem sonrası dönemde en çok psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. İstanbul - Nihat Orhan

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