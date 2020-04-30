Ramazan'da yüksek tansiyona dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, yüksek tansiyon sebebiyle organları besleyen damarlarda tıkanma ve kireçlenme gibi sorunların gelişebildiğini, bunun sonucunda da damarın bulunduğu organlarda ölümcül hasarların oluşabildiğini aktardı.

Bölek, “Yüksek tansiyonun kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerinden kurtulmanın en etkin yolu kan basıncının normal sınırlarda tutulmasıdır. Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşama biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek, tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon hastaları Ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacakları konusunu merak etmektedir. Bu bireylerin oruç tutup tutamayacağı, hastalığın seviyesi, hastanın aldığı tedavi ya da Ramazan ayının denk geldiği mevsim gibi şartlara göre değişebilmektedir” diye konuştu. AA

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