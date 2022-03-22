"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2022 SALI - YIL: 53

Risale-i Nur manevî hastalıkları tedavi eder

22 Mart 2022, Salı 02:30
Eskişehir’de hanımlar tarafından gerçekleştirilen seminerde Risale-i Nur’da manevî ve psikolojik hastalıklara tedavi metodları anlatıldı.

Birimiz şarkta birimiz garpta birimiz cenupta birimiz şimalde olsakta yine beraberiz sözü vecize gibi bizi her zaman teselli etmiştir. Fakat bir de o göremediğimiz kardeşlerimizle bir araya geliyorsak uhuvvetimiz tavan yapar. İşte biz de geçen günlerde Eskişehir’de psikolog Ayşenur Akten ile bir araya gelerek bu uhuvvet duygusunu yaşadık. Bizlere Risale-i Nur’un manevî ve psikolojik hastalıklara tedavi metodları ile ilgili çok verimli bir seminer verdi.

Seminer öncelikle Üstadımızın hastalıkları tanımlamasıyla başladı; 1-Endişe-i helâketten gelen elem-i manevî. 2-Su-i istimal, israfat, evhamlı hastalık, manevî elem ve sıkıntı. 3-Firak ve zeval. 4-Yeis, lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz malumat. 5-Hubb-u cah ve nazarı kendine celb etmek. 6-Değerler doğrultusunda hareket etmiyor olmak. 7-Teellüm marazı-Merak ve evham-şekva, sabırsızlık, ruminasyon. Risale-i Nurlar teşhisten ziyade gerçekliklere bakarak tedavi eder. Kişilerin değerleri vardır. Risâle-i Nur; Allah’ı tanımak ve rızasını tahsil etmeye çalışmak değeri üzerine bir terbiye veriyor. 

 

Risale-i Nur şifası

Ayşenur Akten, en son Risale-i Nur’un şifa olmasının delillerini nazarlarımıza sundu. Zübeyir Ağabeyin, “Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi, asrın içtimaî ve ruhî ve dinî hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş içtimaî illetleri tedavi edecek şekilde Kur’an-ı Hakîm’in hakikatlerini, İlâhî bir emirle bu zamanda yaşayan bütün insanlara arzetmiştir” ifadesi bu delillerden biridir. Bir diğeri de, “Biz Kur’an’dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz (İsra suresi 17:82)” âyet-i azime sarihan Asr-ı Saadet’te nüzul-u Kuran’a baktığı gibi, sair asırlara da mana-yı işarîsiyle bakar. Aynı şekilde bu âyet makam-ı cifrîsi 1339 ederek, aynı tarihte Kur’an’dan ilham olunan Risale-i Nur bu asrın manevî ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasından, bu âyet ona hususî remzettiğine kanaat veriyor. (Şualar)

Eskişehir - Yeni Asya 

 

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları 8. soykırım olarak tanımladık

    Dünün mazlumları, bugünün zalimleri

    'Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor'

    Çay lüks oldu

    Karada ve havada zam yarışı

    Rusya, Mariupol şehrine yoğunlaştı

    Son 24 saatte 80 kişi vefat etti, 14 bin 933 vaka kayıtlara geçti

    Hangi il ve ilçelerde eğitime 'kar' arası verildi?

    132 yolcuyu taşıyan China Eastern Havayolları'na ait uçak düştü

    Gübre yüzde 153 zamlandı

    Hak yiyene yuh olsun

    Asgari ücret yeniden belirlenmeli

    Abluka altındaki Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor

    Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    "Rus ordusu 15 bin asker kaybetti"

    Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Brüksel'de diplomasi trafiği

    Çin'de 133 yolculu uçak düştü

    Ukrayna, Rusya'nın "Mariupol'den çıkın" teklifini reddetti

    ABD, Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırımı tanıyacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtülüye başörtülü polis şiddeti ve ötesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AB süreci ve AKMHP iktidarı
    Osman ZENGİN

    Çanakkale geçilseydi, Ayasofya kapanacaktı!
    Genel

    Dünün mazlumları, bugünün zalimleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Tahkikî iman nasıl anlaşılır?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siz sadece şerh ve izah edin”
    Yasir Özer

    Bediüzzaman Hazretlerinin kabri (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sömürgecilikten kurtulmak hiç kolay değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.