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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ruh sağlığımıza ne oluyor?

12 Ekim 2022, Çarşamba 01:19
Korona pandemisi, rekor enflasyon, artan geçim sıkıntısı, ekonomik belirsizlikler, gelecek kaygısı… Dünyada ruhî sorunlar yaşayanların sayısında patlama yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2019 yılı verilerine göre dünyada 280 milyon insan depresyon, 970 milyon kişi ruhî bozukluklar yaşıyor. Her yıl 700 binden fazla kişi intihar ederek hayatına son veriyor. 2020 yılında koronavirüs pandemisinin patlak vermesi sonrasında hükümetlerin getirdiği kapanma tedbirleri, sosyal hayatın kısıtlanması, yaşanan ekonomik belirsizlik ve sıkıntılar ruh sağlığına önemli bir darbe indirdi. DSÖ verilerine göre pandeminin ilk yılı 2020’de anksiyete (kaygı bozukluğu) ve klinik depresyon yaşayanların sayısı sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 28 oranlarında artış gösterdi. Böylelikle ruhî hastalıklardan muzdarip insan sayısı 1 milyara yükseldi. 

“Kötü” hissedenlerin arttı

DW Türkçe’nin haberine göre, AB’ye bağlı Eurofound ajansının, pandeminin ilan edildiği Mart 2020 ile Mayıs 2022 arasında internet üzerinden yaptığı anketler de bu durumu doğruluyor. AB’ye üye 27 ülkeden 200 bin kişiyle yapılan anketlerde ruh sağlığını “kötü” ya da “çok kötü” diye nitelendirenlerin oranı Mart 2020’de yüzde 6,4 iken Mayıs 2022’de iki kat artarak yüzde 12,7’ye yükseldi. Geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyenlerin oranı da yüzde 47’den yüzde 53’e yükseldi. İş yerinde stres de ruh sağlığını olumsuz etkileyen önemli faktörlerden. 2019 verilerine göre çalışma yaşındaki yetişkinlerin yüzde 15’i ruhsal bozukluklar yaşıyor. DSÖ ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre depresyon ve anksiyete nedeniyle yılda 12 milyar iş günü, boşa gidiyor. Bunun küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütün’den çağrı

DSÖ, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle pandemi, savaş ve ekonomik belirsizliklerin ruh sağlığına etkilerine dikkat çekerek ülkeleri ruh sağlığına yapılan yatırımları artırmaya, sağlık sistemlerinde reforma çağırdı. Korona pandemisinin, sağlık sistemlerinin bu çapta sorunlara ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdiğine işaret eden DSÖ, 2020 itibarıyla hükümetlerin sağlık bütçelerinde ruh sağlığına ayırdıkları payın ortalama yüzde 2 oranında olduğuna dikkat çekti. Bu oran, düşük gelirli ülkelerde yüzde 1’e kadar düşüyor. Depresyon ve ruh hastalıklarına karşı etkin tedavi yöntemleri bulunmasına rağmen düşük ve orta gelirli ülkelerde hastaların yüzde 75’i tedavi imkânlarından yararlanamıyor.

Haber Merkezi

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