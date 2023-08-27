Sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, çocukların sağlığını tehdit eden kırtasiye ürünleri için uyardı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala veli ve öğrenciler kırtasiye alışverişine başladı. Farklı renk ve görüntüsüyle dikkat çeken kırtasiye ürünleri, çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Merdiven altı olarak tabir edilen denetimsiz kırtasiye ürünleri, alerjilerin yanı sıra çocuklarda solunum yolu hastalıklarına ve uzun vadede kansere neden olabiliyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, denetimi yapılmayan kırtasiye ürünlerinin tehlikelerini Elips Haber’den Deniz Dalgıç’a anlattı. Güler, Türkiye’de kırtasiye ürünlerinin denetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından değil, Sanayi Bakanlığı tarafından yapıldığına dikkati çekerek, “En büyük tehlike denetimin Sanayi Bakanlığı’nda olması. Bu Sanayi Bakanlığı’nın işi değil. Sağlık Bakanlığı bu işi üzerinden atmış sadece tedavi kurumları genel müdürü gibi çalışmak istiyor. Sizin vatandaş olarak herhangi bir okul malzemesinin sağlığa zararlı olup olmadığını belirleme şansınız yok. Bunun bu işi bilen kişilerce laboratuvar denetlemeleriyle izlenmesi gerekiyor” dedi.

Uzun vadede kansere yol açar

Standarda uygun olmayan merdiven altı kırtasiye ürünlerinin çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken Güler, “Çocuklarda solunum yolu hastalıkları çıkabilir ve uzun vadede kanser başlar. Buna başlatıcı deriz. Bir de geliştirici vardır. Şimdi başlar 20 sene sonra geliştiricinin etkisiyle devam eder. Vatandaş bu kimyasal maddelerin sağlık üzerindeki etkileri daha sonra çıkacağı için tehlike olarak görmüyor. Çocuklarda alerji, cilt rahatsızlığı gibi sorunlar görülebilir. Görülmemesi de bunun bir zarar vermediği anlamına gelmiyor. Mesela karaciğerinde çok büyük tahribat yapar. Vatandaş farkına bile varmaz” diye konuştu. Defter, kalem, silgi gibi ürünlerin kokusuz olmasının önemini vurgulayan Güler, “Kokulu olması çocuklar için tehlikelidir. Hoşa giden kokular gereksiz bir kimyasal yüktür. Onların çoğu kanser yapar maddelerdir. Çocuk malzemeleri standarda uygunsa sorun yok. Ama bunların merdiven altlarının birbirinden ayırt edilmesi vatandaşın yapacağı bir iş değil. Bunlarla ilgili denetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması lazım” diye konuştu.

Aslan Özdemir