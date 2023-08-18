Sağlık Bakanlığı’ndan “kızamık” alarmı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıklamasına göre, Türkiye’de 2023’ün ilk altı ayında görülen kızamık sayısında bir önceki altı aya kıyasla artış yaşandı. İlk altı ay verilerine göre, en yüksek vaka sayısı haziranda görüldü. Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin 81 ilin il sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, “Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşı kapsayıcılığının ülke genelinde artırılması için eksik aşılı ve aşısız kişilere ulaşılması önem arz etmektedir” denildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Asıl problem Sağlık Bakanlığı’nın üç aydır talep etmemize rağmen halka aşı çağrısı yapmaması. Hâlâ tereddütü olan insanlar var. Bakanlık aşı kararsızlığı ile etkin bir mücadele yürütmeli” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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