Sağlık Bakanlığı’nın aşı verileri yanlış

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Covid-19 pandemisinin yaygınlaşmasına dair videolu mesaj yayınladı.

TTB resmî Twitter hesabından paylaşılan videoda Fincancı, salgının hâlâ devam ettiğini ifade ederek aşıların ve tedbirlerin hâlâ önemli olduğunu söyledi. Fincancı, Türkiye genelinde her hafta bin 500’den fazla kişinin koronavirüs sebebiyle can verdiği, haftalık 500 binden fazla yurttaşın ise koronavirüse yakalandığı bilgilerini paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın aşıya ilişkin verilerin yanlış olduğunun altını çizen Fincancı, üç doz aşılı yurttaşların toplam nüfusa oranla yüzde 32 olduğu halde Sağlık Bakanlığı’nın verilerinde ise bu oranın yüzde 80 olarak topluma lanse edildiğini ifade etti. Haber Merkezi

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