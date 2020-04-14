Sağlık çalışanlarının öğünleri önemsenmeli

Ankara’da COVİD-19 mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarını kaldıkları misafirhanelerde ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bazı misafirhanelerde sağlık çalışanlarının yeterli ve dengeli beslenemediğini dile getirdi.

Durmuş, “Sağlık çalışanlarımızın öğünlerini sandviç ve poğaça ile geçirmesine razı değiliz. Ziyaret ettiğimiz misafirhanelerin bir kısmında arkadaşlarımız yeterli ve dengeli beslenemediklerini dile getirdiler. COVİD-19 Pandemisi ile savaşan sağlık çalışanlarımızın bu zorlu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü kalması için kalori ve protein değeri yüksek besinler alması çok önemli. Gecesini gündüzüne katarak görev yapan arkadaşlarımızın yemek sorunu çözülmeli. Bu noktada Sağlık-Sen olarak üzerimize düşeni yerine getireceğimiz gibi tüm kurum ve kuruluşları bu hususta sorumluluk almaya dâvet ediyoruz” diye konuştu. Ankara – Ahmet Terzi

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