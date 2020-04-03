Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı

601 SAĞLIK ÇALIŞANININ KORONAVİRÜSE YAKALANMASINDAN SONRA AÇIKLAMA YAPAN TÜRKİYE KAMU-SEN VE TÜRK SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI KAHVECİ, “SAĞLIK ORDUMUZUN ŞARTLARI EN İYİ SEVİYEDE TUTULMALI” DEDİ.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 601 sağlık çalışanın koronavirüse yakalanması ile ilgili bir açıklama yaparak “Sağlık çalışanları koronavirüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele vermektedirler. Sağlık ordumuz cephede göğüs göğüse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık bakanı açıklamıştır. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakâr kahramanlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin sarsılmaz iradesidirler. 601 meslektaşımızın koronavirüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum” dedi.

İHTİYAÇLAR KARŞILANMALI

Sağlık çalışanlarının sağlığın korunması gerektiğine dikkat çeken Önder Kahveci, “Böylesine fedakârca bir mücadele söz konusu iken cephenin şartlarını en iyi seviyede tutmak cephe gerisindeki herkesin görevidir. Bu süreçte öncelik sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıdır. Bu nedenle tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koruyucu ekipman ve malzeme konusunda en ufak bir eksiklik veya aksilik yaşanmamalıdır” dedi. Kahveci, “Ayrıca sağlık çalışanlarının ailelerini koruma kaygıları için de gereken yapılmalı ücretsiz konaklayıp dinlenecekleri otel veya kamu sosyal tesisleri idareler tarafından hazır edilmelidir. Ne yazık ki hala bize kalacak yer sorunu yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız olduğu bilgisi gelmektedir. Bu yönde çalışanların şikayetleri gözlemlenmektedir. İdareciler bugün değilse hangi gün sağlık çalışanlarının sorunlarını çözeceklerdir” diye konuştu.

Ankara-Fatih Karagöz