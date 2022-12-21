Sağlık için yürü

Modern yaşama tarzı insanların yükünü azaltıyor, ancak hareketsizliğe yol açarak pek çok sağlık problemine de zemin hazırlıyor. Çözüm ise düzenli fiziksel aktiviteden geçiyor.

Obezite birçok hastalığa sebep oluyor

Hareketsiz kalmak obezite başta olmak üzere bir dizi sağlık meselesine yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2030’a kadar yaklaşık 500 bin kişinin bu nedenle çeşitli hastalıklar yaşayacağını tahmin ediyor. Çözüm ise düzenli fiziksel aktiviteden geçiyor. Ekran başında daha uzun zaman geçiriliyor, kısa mesafeler için bile araç kullanılıyor, alışveriş dahi internet üzerinden yapılıyor... Modern yaşam tarzı insanların yükünü azaltıyor ancak hareketsizliğe yol açarak pek çok sağlık sorununa da zemin hazırlıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hazırladığı bir rapor da bunu doğrular nitelikte. 194 ülkeden toplanan verilerle hazırlanan rapora göre önlem alınmazsa 2030’a kadar yaklaşık 500 bin kişi hareketsizlik kaynaklı sağlık sorunları ile karşılaşacak. Peki hareketsiz yaşam neden bir sağlık sorunu ve hangi hastalıklara yol açıyor? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mazhar Müslüm Tuna anlattı.

Obeziteye yol açıyor

Fiziksel aktivite yetersizliğinin yol açtığı en önemli rahatsızlığın obezite olduğunu belirten Prof. Dr. Tuna şöyle konuşuyor: “Obeziteyi tek bir hastalık değil, birçok hastalığın öncüsü gibi kabul edebiliriz. Obeziteye bağlı en çok görülen hastalık diyabet. Bunun yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, kalp krizi ve inmeye yol açabiliyor. Yine kemik ve eklem hastalıklarına, safra kesesi taşı, kadınlarda adet düzensizlikleri ve infertiliteye sebep oluyor. Tabii bu bedensel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik olarak da pek çok hastalığa da yol açıyor.” Tüm bu hastalıkların önlenmesi için sağlıklı beslenme ile birlikte hareket edilmesi, yani düzenli bir fiziksel aktivite yapılması öneriliyor. Çünkü düzenli fiziksel aktivite, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıkları, diyabet, meme ve kolon kanseri olasılığını, hatta depresyon riskini de azaltıyor.

Çocuklar da hareketsiz kalıyor

Peki neden hareketsiz kalıyoruz? Bunun pek çok nedeni var... “En önemlilerinden biri de ekran ve bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmek,” diyor Prof. Dr. Tuna. Üstelik sadece yetişkinlerin değil çocukların da hareketsiz kaldığına dikkat çekiyor: “Çocukların sokakta geçirdikleri zaman azaldı. Eve kapanan çocuklarda ekran bağımlılığı gelişti. O yüzden çocuklarda bile hareketsizlik çok fazla görülüyor.”

(TRT Haber)