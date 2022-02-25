Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanmıyor

Pandemi, ilâç kıtlığı, sağlıkçılara şiddet gibi sorunlar devam ederken TBMM Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanmadı.

Aralarında 16 doktor, 4 de eczacı olan ve 26 Milletvekilinden oluşan komisyonun Başkanı eski Sağlık Bakanı AKP’li Recep Akdağ, komisyonu toplamıyor. Sözcü’nün haberine göre, Milletvekilleri başvurularında “Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetteki artış, sağlık çalışanlarımızın meslek onurunu rencide etmekte, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması ve sağlıkta iş verimliliğinin arttırılması adına sağlık çalışanlarına fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar getirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımlarıyla, komisyonun ivedilikle toplanmasını talep ediyoruz” dediler. Haber Merkezi

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