Sağlık sistemi çökmek üzere

Doktor Cem Baykal, sosyal medya hesabından sağlık sisteminin durumuna dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Doktor Cem Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tek kullanımlık tıbbi malzemelerin birden çok kez kullanılmasına değindikten sonra artık hastanelere söz konusu malzemelerin girişinin olmadığına dair bildirimler geldiğini ifade etti. Yükselen dolar kuru sebebiyle bazı malzemelerin olmadığı, olmayan malzemelerin yerine başka malzemelerle işlerin “idare edildiğini” aktaran Baykal, bu ekonomik şartlarda ürün alan bir hastanenin en erken 6 ay sonra ödeme yapabileceğini aktardı. Artıgerçek’deki habere göre yurtdışından ithal edilen malzemelerin yükselen dolar kuru sebebiyle iyice pahalandığını aktaran Baykal, “ithalatçı firmalar ürün satıp parasını en erken 6 ay almaktansa parasını dolarda tutmayı tercih ediyor, bu nedenle sistem çökmek üzere” uyarısını yaptı.

Tek kullanımlık malzemeler tekrar kullanılıyor

Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Size sağlık sisteminden küçük bir anlık durum tesbiti; özellikle laparoskopik (kapalı) ameliyatlarda kullandığımız tıbbî malzeme tamamıyla yurtdışından ithal malzeme ve aslında tek kullanımlık. yani bir hastaya kullandıktan sonra atılması gerekiyor. Almanya olsun ABD olsun onların ürettiği ve kendi vatandaşlarına bir kez kullanıp attıkları ve ona göre üretilmiş cerrahi malzemeyi biz ortalama 5 defa steril edip kullanıyoruz. Oysa ruhsatında bile böyle bir izin yok. Neyse bu zaten yıllardır böyle olan herkesin bildiği, ama sigorta şirketinden devlete kadar herkesin sustuğu bir durum. Herkesin işine geliyor 1000 dolarlık bir malzemenin fiyatının beşe bölünüp faturalanması. Yani demem o ki sizin markette gördüğünüz tuvalet kâğıdından çok daha önemli ve hayatî konu ve ürünlerde de sıkıntı büyüyor. Cerrahi malzeme kullanım olayı daha yoğun olan ortopedi ve beyin cerrahi gibi branşlarda devletteki ameliyatlar büyük yavaşlama içinde ya da durdu.

Haber Merkezi