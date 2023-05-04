Sağlık sistemleri Kovid-19 öncesine dönüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkelerdeki sağlık sistemlerinin genel olarak “ilk büyük iyileşme belirtilerini” göstermeye başladığını ancak aksamaların sürdüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “Kovid-19 salgını sırasında temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğine ilişkin küresel nabız araştırmasının dördüncü turu: Kasım 2022–Ocak 2023” başlıklı raporu açıkladı. Rapora göre, ülkeler, 2023’ün başlarında rutin sağlık hizmetlerinin verilmesinde “daha az aksama” yaşadıklarını aktarırken, gelecekte sağlık sistemlerinde daha güçlü iyileşme ve dayanaklılık için yatırım yapılmasının gerektiğini vurguladı. Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Entegre Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Rudi Egger, ülkelerin çoğunda sağlık sistemlerinin salgın öncesi haline dönmeye başlamasının, salgın sürecinde yeterli hizmet alamayan milyonlarca kişi için olumlu bir haber olduğunu belirtti. AA

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