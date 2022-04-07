Sağlıkçı kıtlığı kapıda

Dünya Sağlık Günü’ne ilişkin açıklamada bulunan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Pandemide kahramanca hizmet eden sağlık personelimiz, her geçen gün daha da zorlaşan çalışma koşulları ve hak kayıpları nedeniyle akın akın yurt dışına göç ediyor. İleride telafisi olamayacak bir kriz bu, yarın tedavi olacak sağlık personeli bulamama gerçeği önümüzde. Krizin nedenleriyle acil ve topyekûn mücadele şart” dedi.

Akarken, “Sağlık kurumlarının içinde liyakatin kaybettiği süreçler, bir toplumun sağlığını adım adım felakete sürüklemektedir. Bu durumun besleyici sebebinin ise sağlık sisteminin kendisi olduğunu bilmek bizlere bir acı reçetedir” diye konuştu. Sağlık sisteminin kırmızı alarm seviyesinde olduğunu belirten Akarken şunları söyledi: “Sağlıkçılar güvende olmadıklarını düşünüyor ve beyin göçünün önü alınamıyor. Çalışma koşullarının iyileştirilmemesi sağlık hizmetinin verimliliğini düşürüyor. Özlük haklarında azalma, toplum gözünde itibarsızlaştırma politikaları, maddi kayıplar, hak edilenin verilmemesi göçü hızlandıran etkenlerin başında geliyor.” Ankara - Recep Gören

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