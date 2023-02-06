Sağlıklı sosyal ilişki mutluluk kaynağı

Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak, “Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması’na göre sadece sağlıklı aile birliktelikleri olanlar ve toplumsal ilişki içerisinde olanların daha mutlu olduğu görüldü” dedi.

Harvard Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması” mutluluğun sırrı üzerine ezber bozan sonuçlar ortaya koyuyor. Kapitalizm çağında mutluluk daha çok maddi varlıklarla eşitlenirken, 75 yıldan uzun bir süredir devam eden araştırmanın sonuçlarına göre, mutluluğa giden yolda en önemli etkenlerin başında sağlıklı sosyal ilişkiler geliyor. Dijitalleşmenin de son dönemde insan hayatına yoğun bir şekilde girmesi ile birlikte mutluluk ve sosyal medya konusu dünyanın önde gelen araştırmacılarının odak noktası halinde gelmiş durumda bulunuyor. Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak, sosyal medya çağında mutluluk üzerine yaptığı açıklamada kapitalizmin geldiği aşamada dünyada mutluluk tanımının değiştiğini söyledi.

Mutluluğun eskiden bir aile inşa etmek veya bahçeli, avlulu bir evde yaşamak gibi anlamlar taşıdığını belirten Büyükçorak, bugün ise mutluluğun daha fazla görünmek, tanınmak ve sevilmek gibi algılandığının altını çizdi. Büyükçorak, pozitif psikoloji açısından bir başkası için karşılık beklemeden iyilik yapmanın insanı en mutlu eden şey olduğuna işaret ederek, din açısından bakıldığından zekat gibi ibadetlerinden varlığına dikkati çekti. İnsanoğlunun tarih boyunca hep diğer insanlarla ilişki halinde hayatına devam ettiğine değinen Büyükçorak, yalnızlaştırmanın geçmişte bir işkence metodu olarak kullanıldığını anlattı.

Mutluluğun sırrı sağlıklı sosyal ilişkilerde

Mehmet Büyükçorak, Harvard Üniversitesi tarafından yapılan dünyanın en uzun soluklu mutluluk araştırmasına dair bilgiler vererek, “Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması”nda 724 kişinin 75 yıldan fazla süredir takip edildiğini ve insanlarda mutluluğa sebep olan kriterin zannedildiği gibi zenginlik veya makam mevki gibi kriterler olmadığının görüldüğünü belirtti. Büyükçorak, hala devam eden çalışmaya göre sadece sağlıklı aile birliktelikleri olanların ve toplumsal ilişki içerisinde olanların mutlu olduğunun keşfedildiğini dile getirdi. Bugünkü sosyal medya kullanımının geldiği noktanın bu metotları andırdığını belirten Büyükçorak, şunları söyledi: “Akıllı telefonu alıp yatak odamıza gittiğimiz zaman birisinin işkence yapmasına gerek kalmıyor; kendimizi uykudan mahrum bırakıyoruz. Harvard Studies’de çıkan makaleye göre, akıllı telefonların yaydığı mavi ışık beynin arkadaki görme ile ilgili bölgesine ‘daha gündüz niye uyuyorsun’ mesajı veriyor. Böyle bir insan, huzursuz bir hali var iken öteki ile nasıl sağlıklı bir ilişki kurabilir?”

Sosyal medya bağımlılığı madde bağımlılığı gibi

Klinik Psikolog Büyükçorak, teknolojinin onu kullanan insana göre değerinin değişkenlik gösterdiğinin altını çizerek, “Teknolojiyi sağlıklı bir amaç uğruna mı kullanıyorum yoksa sorunlarımı ötelemek veya gerçeklerden kaçmak için mi kullanıyorum. Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı diğer madde kullanımları ile aynı mekanizmaya sahiptir” uyarısında bulundu.