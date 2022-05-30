Sağlıkta geriye doğru çağ atladık

İstabul’da vatandaşlar hastaneye randevu bulamadıklarını, 2 ay beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, ‘Geriye doğru çağ atladığı doğru. Her doktorun kapısının önünde 100 hasta var’ dedi.

İktidar, son yıllarda açtıkları hastanelerle, sağlık sistemine çağ atlattıklarını savunuyor ancak yurttaş yetersiz sağlık hizmetinden yakınıyor. Göz, diş ve cildiye başta olmak üzere bazı bölümlerden randevu almak neredeyse imkansız hale geldi. İstanbul Samatya’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hastalar sağlık hizmetine erişemedikleri belirterek tepki gösterdi. Sözcü’de yer alan habere göre vatandaşlar Türkiye’nin sağlıkta geriye doğru çağ atladığını söyledi. Elfaz Altun: Muayene oluyoruz ama sıra çok olduğu için beklememiz gerekiyor. Randevu alamıyorsun. Mesela ben Küçükçekmece’de oturuyorum, oraya yakın hastanelerin hiçbirinden randevu alamadım. O bakımdan insanlar mağdur oluyor, zaman kaybı oluyor.

‘RANDEVU ALABİLMEK İÇİN 2 AYDIR BEKLİYORUZ’

Oya Boyacı: 1 haftadan fazla bekledim göğüs hastalıklarından randevu alabilmek için. Eskiden erken kalkıp hastaneye geliyorduk ama en azından aynı gün içinde işi bitirebiliyorduk. Şimdi randevu düşürebilirsek… Mesela annem hasta, acil durumu var, göğüs hastalıklarına bin bir zorlukla randevu aldık. Nilgün Kahraman: Hayır. Randevu alabilmek için 1.5-2 aya yakındır bekliyoruz. Babam kalp ve diyaliz hastası, çok zorluklarla randevu alabiliyoruz. Covid-19 döneminde getiremedim babamı, randevu hiç alınmıyor.

‘DOKTORLAR GİTSİN’ DEMEKLE OLMUYOR

Sakine Özbağ: Ben Samatya’daki doktorlardan çok memnunum ama yeterli aletleri yok. Ben emekliyim, tedavi amacıyla alet kiralamak için kredi çektim. 3. taksitini ödüyorum ama daha ameliyata çağırılmadım. Aletlerin hepsini özel hastanelere vermişler. Benim de maddiyatım yok özel hastaneye gitmeye. ‘Doktorlar yurtdışına gitsin’ demekle olmuyor. Doktorları burada el üstünde tutmamız lazım. Hakan Güzel: Yok canım, randevu almak uzun sürüyor. 1 ay bekliyoruz. Bir kere göz bölümünden randevu almak istemiştim, 3 hafta sürmüştü. Geriye doğru çağ atladık. Her doktorun kapısının önünde 100 hasta var, hangi birini sağlıklı şekilde muayene edecek?

Haber Merkezi