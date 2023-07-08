Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

Hekim Birliği Sendikası Sinop Temsilcisi Op. Dr. Anıl Emir, Türkiye’de sağlıkta şiddettin her geçen gün arttığını belirtti. Anıl Emir, şunları söyledi:

“Sağlıkta şiddet maalesef artarak devam ediyor. Yeterince önlem hala alınamadı. Bizim hastanemize de x-ray cihazları kuruldu ama aslında olayın özü insanların şiddete meyilli olması. İnsanların hep psikolojik olarak gittikçe ruh hallerinin bozuluyor olması. Yani toplum şiddete gittikçe meyille hale geliyor. Silahlanma artıyor bunun üzerine şiddet de artıyor. Toplumda nasıl şiddet artıyorsa hastanelerde de artıyor. Biz de burada polikliniklerde meslektaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız, sağlık personeli arkadaşlarımız her yerde şiddete maruz kalıyor. Yetkililerden tek isteğimiz, tek ricamız hem hekimin hem sağlık personellerinin saygınlığının arttırılacak şekilde insanlara karşı bildirimlerde bulunulması. Bazı yerlerde insanların hekime ve sağlık personellerine karşı tahrik edildiğini de görüyoruz”

Sinop - anka