Sağlıkta şiddet bitmedi

Sağlık çalışanlarının ölüm korkusuyla mesleklerini icra etmeye çalıştıkları vurgulanan Sağlık-Sen raporunda “Sağlıkta şiddetin geldiği nokta içler acı” denildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Sağlık-Sen Temmuz ayı sağlıkta şiddet raporunda, “Sağlıkta şiddetin geldiği noktanın içler acısı halini ortaya koydu” denildi. Sağlık çalışanları ölüm korkusuyla mesleklerini icra etmeye çalıştıkları vurgulanan raporda, “Her gün işe geldiğinde şiddet görür müyüm endişesi yaşıyor. Ve en acısı sabah gördüğü eşi ve çocuğunu akşam yeniden görebilecek miyim kaygısıyla iş yerine gidiyor. Böyle bir durumda, nitelikli sağlık hizmetinden nasıl bahsedilebilir? Sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde sağlanması kadar toplumsal duyarlılığın oluşturulması da elzem durumdadır. Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin 50 kişilik grup tarafından basılması ve akabinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli sağlık çalışanlarına kavga halindeki 2 ayrı grubun saldırması bunun kanıtıdır” değerlendirmesinde bulunuldu.

HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI

Temmuz ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına bakıldığında 115 saldırganın neden olduğu 30 şiddet vakasında 60 sağlık çalışanının mağdur olduğu bildirilen raporda, “Çok üzgünüz ki, 1 doktor hayatını kaybetti. Ay boyunca yaşanan 30 şiddet olayının 27’sine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 3’üne ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 115 saldırganın 81’i hakkında herhangi bir işlem yapılmadı” denildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADALET ARIYOR

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şu ifadeleri kullandı: “Sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesini çok önemli bir adım olarak değerlendirmiştik. Ancak yasanın çıktığı tarihten bugüne kadar olan süreçte adli mercilerin aldığı kararlara baktığımızda, saldırganların serbest kaldığını görmekteyiz. Bu durum sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmaktadır. Saldırganların serbest kalmasına tepki gösteren sağlık çalışanları, maalesef adaleti sosyal medyada arıyor. Sağlık-Sen olarak, sağlıkta şiddet karşı bugüne kadar gösterdiğimiz mücadeleyi, bundan sonra da göstermeye kararlıyız.”