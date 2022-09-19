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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sağlıkta şiddet bitmedi

19 Eylül 2022, Pazartesi 17:33
Sağlık-Sen’in ‘Ağustos Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’na göre, geçen ay 15’ine hasta ve hasta yakınlarının sebep olduğu 18 şiddet olayında 29 sağlık çalışanı mağdur oldu.

Raporda, 28 saldırganın sadece 6’sı hakkında bir işlem yapılmadığını belirtildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Birçok olayda saldırganların yasaya rağmen ceza almaması hem sağlık çalışanlarını derinden etkilemekte hem de saldırganları cesaretlendirmektedir. Hal böyle olunca da şiddetin hız kesmeden devam ettiğini görmekteyiz” dedi. 

“ÇOK ÜZGÜNÜZ, ÇOK ÖFKELİYİZ” 

Sağlık-Sen, Ağustos Ayı Sağlıkta Şiddet Raporuna göre 28 saldırganın sadece 6’sı hakkında bir işlem yapıldı. Şiddetin sağlık çalışanlarının canını yakmaya devam ettiğini söyleyen Durmuş, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, ağustos ayında da durmadı. Geçtiğimiz aylarda doktor Ekrem Karakaya’nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yasını tutan sağlık camiası, yakın zamanda gelen bir acı haberle de sarsıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, canice katledildi. Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz. Artık bir arkadaşımızı daha şiddete kurban etmek istemiyoruz” dedi. Sağlık sisteminin omurgası olan çalışanlara yönelik yapılan saldırıların çoğunun, hasta ve hasta yakınlarından geldiğini hatırlatan Durmuş, “Bu durum, toplum vicdanında büyük yaralar açmakta, tüm kesimlerin tepkisini çekmektedir. Sağlık sistemine hançer gibi saplanan bu durum, sağlık hizmetinin kalitesini etkilemekte, aynı zamanda sağlık çalışanlarının korku içerisinde görevlerini yapmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artırılmasının ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

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