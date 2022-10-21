Sağlıkta şiddet kronikleşen sorun oldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Eylül Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı.

Durmuş, “Türkiye’nin kronikleşen sorunlarından biri haline gelen sağlıkta şiddet, maalesef sağlık çalışanlarını tehdit etmeyi sürdürüyor. Yer, zaman ve kurban ayrımı yapmayan saldırganlar, sağlık çalışanları üzerinde korku ve endişe meydana getirmeyi devam ediyor” dedi. Sağlıkta şiddetin, artık son bulması gerektiğini söyleyen Durmuş, “Şiddet nedeniyle güven duygusunu zaman zaman kaybetmeye başlayan sağlık çalışanları, hayatlarından endişe duyarak şifa dağıtmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda hasta yakınlarının saldırgan tutumu, sağlık çalışanları arasında korkuya neden olmaktadır. Bu durum sağlık çalışanları arasında istifaların artmasının da en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. ” şeklinde konuştu.

BİR AYDA 24 SAĞLIK ÇALIŞANı MAĞDUR

Eylül ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına bakıldığında, 25 saldırganın neden olduğu 16 şiddet vakasında 24 sağlık çalışanının mağdur olduğu bildiren Durmuş, “Çok üzgünüz ki, 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti. Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayının 12’sine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 2’sine kendini bilmez kişiler, 2’sine ise idareciler sebebiyet verdi. Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayında; 11 doktor, 7 güvenlik görevlisi, 2 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, 2 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Maalesef 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 25 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 4 saldırgan serbest bırakıldı.” dedi.

Ankara - Recep Gören