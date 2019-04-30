Sağlıkta şiddete tolerans gösterilmemeli

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural sağlıkta şiddetin gittikçe daha fazla yaşandığını belirterek, “Amaç ‘sağlıkta şiddete sıfır tolerans’ olmalı” dedi.

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 55. Türk Pediatri Kongresi, “Sağlıkta Şiddet” temasıyla Girne’de devam ediyor. Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Vural, “sağlıkta şiddet” konusunu yıl içinde çeşitli çalışmalarla gündeme getirdiklerini anlattı.

Sağlıkta şiddetin gittikçe daha fazla yaşandığını belirten Vural, şunları söyledi: “Şu anda Beyaz Kod uygulamasının son sayılarına göre, günde 40 tane Beyaz Kod uygulaması devreye giriyor. Yani günde en az 40 hekim ‘Beyaz Kod’u aktive edip şiddete maruz kaldığını Sağlık Bakanlığına söylüyor. Bunlar da aslında buz dağının görünen kısmı. Bir de bu uygulamayı başlatmayan ancak şiddete maruz kalan hekimler olabiliyor. Amaç ‘sağlıkta şiddete sıfır tolerans’ olmalı. ‘Şiddete sıfır tolerans’, dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Ülkemizde de gittikçe daha yaygın şekilde kabul edilmesi gerekiyor.”

Sözlü şiddet göz ardı ediliyor

55. Türk Pediatri Kongresi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu, sağlıkta şiddet konusunda yapılan çalışmaları genel katılımı sağlayarak ileri taşımak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Özellikle çocuk hekimleri, ‘En değerli varlık çocuktur’, ‘Ailesi de strestedir’ diye sözlü şiddeti çok göz ardı ediyor. Ama hakikaten her şeyde mutlaka bildirim yapmamız lâzım. Sorun aslında kökte, sağlık sistemiyle ilgili ciddî sıkıntılar var. Normalde birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin olması lazım. Hastaların bu basamaklardan elenmesi ve çok basit hastalıkların birinci sağlık hizmeti olan yerde çözümlenmesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerine başvuru 2000’li yıllara bakıldığında 9 kat artmış, 100 bin kişiye 186 hekim düşüyor. Hasta talebi artıyor, hekim sayısı yeterli değil, şiddet bunun doğal sonucu.”