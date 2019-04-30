"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Sağlıkta şiddete tolerans gösterilmemeli

30 Nisan 2019, Salı 16:08
Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural sağlıkta şiddetin gittikçe daha fazla yaşandığını belirterek, “Amaç ‘sağlıkta şiddete sıfır tolerans’ olmalı” dedi.

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 55. Türk Pediatri Kongresi, “Sağlıkta Şiddet” temasıyla Girne’de devam ediyor. Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Vural, “sağlıkta şiddet” konusunu yıl içinde çeşitli çalışmalarla gündeme getirdiklerini anlattı.

Sağlıkta şiddetin gittikçe daha fazla yaşandığını belirten Vural, şunları söyledi: “Şu anda Beyaz Kod uygulamasının son sayılarına göre, günde 40 tane Beyaz Kod uygulaması devreye giriyor. Yani günde en az 40 hekim ‘Beyaz Kod’u aktive edip şiddete maruz kaldığını Sağlık Bakanlığına söylüyor. Bunlar da aslında buz dağının görünen kısmı. Bir de bu uygulamayı başlatmayan ancak şiddete maruz kalan hekimler olabiliyor. Amaç ‘sağlıkta şiddete sıfır tolerans’ olmalı. ‘Şiddete sıfır tolerans’, dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Ülkemizde de gittikçe daha yaygın şekilde kabul edilmesi gerekiyor.”

Sözlü şiddet göz ardı ediliyor

55. Türk Pediatri Kongresi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu, sağlıkta şiddet konusunda yapılan çalışmaları genel katılımı sağlayarak ileri taşımak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Özellikle çocuk hekimleri, ‘En değerli varlık çocuktur’, ‘Ailesi de strestedir’ diye sözlü şiddeti çok göz ardı ediyor. Ama hakikaten her şeyde mutlaka bildirim yapmamız lâzım. Sorun aslında kökte, sağlık sistemiyle ilgili ciddî sıkıntılar var. Normalde birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin olması lazım. Hastaların bu basamaklardan elenmesi ve çok basit hastalıkların birinci sağlık hizmeti olan yerde çözümlenmesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerine başvuru 2000’li yıllara bakıldığında 9 kat artmış, 100 bin kişiye 186 hekim düşüyor. Hasta talebi artıyor, hekim sayısı yeterli değil, şiddet bunun doğal sonucu.”

 

AA

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısı önergesine ret

    Saldırganların PKK’dan farkı yok

    Hukuk ve demokrasi yoksa paketler işe yaramaz

    5 yılda 545 bin esnaf battı

    Trump’ın yalan rekoru

    Esnek çalışma üretkenliği arttırıyor

    Asırlık camiyi binlerce kişi onardı

    Fırat Kalkanı harekat bölgesinden acı haber!

    Çocuğunuzun "Mavi Balina" oynadığını nasıl anlarsınız?

    Venezuela'da yeni darbe girişimi

    Diyanet'ten Ramazan hilali açıklaması

    Devre mülk işlemlerinde 'modern dolandırıcılık' mağduru olmayın!

    Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

    Pide fiyatları belli oldu

    BM'den Arakan uyarısı: "Hiç gelişme" kaydedilmedi

    Polisi alarma geçirdi: Yeni Zelanda’da bir evde patlayıcı madde bulundu!

    Canan Karatay İbn-i Sina'nın veciz sözünü hatırlattı

    TÜİK dış ticaret rakamlarını açıkladı
    📷

    'Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum' sergisi: ''Sevgim dedemden miras"

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Sistemin çöktüğünün örtülü itirafı
    Genel

    Diyanet'ten Ramazan hilali açıklaması
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şeriat ve medeniyet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Canan Karatay İbn-i Sina'nın veciz sözünü hatırlattı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küçüldükçe büyük konuşmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Mesele temsil meseli bulmaksa…
    Genel

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da bulamadığımızı Hz. Peygamber’e (asm) bakarız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.